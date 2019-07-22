Если привязанность к любимым предметам интерьера или ограниченный бюджет не позволяет заменить имеющиеся вещи на новые, то можно дать им новую жизнь.
1.
Самый простой способ преобразить мебель, особенно деревянную – покрасить ее. По хорошему, для начала, нужно снять старое покрытие с помощью наждачки например, после нанести грунтовку, чтобы убрать сколы и различные повреждения. Если на мебели просто мелкие царапины их лучше замазать мягким воском нужного цвета. В завершение поверхности необходимо покрасить в два слоя, высушить и покрыть лаком для мебели – глянцевым или матовым на ваш выбор.
Чтобы изделие высохло быстро, выбирайте краски и лаки на водной основе, а не на алкидных растворителях.
2.
Изношенность кухонной мебели из ДСП можно скрыть с помощью самоклеящейся пленки, с подходящим под интерьер рисунком. Перед оклейкой все ящики нужно вынуть, ручки открутить. Тщательно вымыть и высушить. Точно отмерить длину пленки и прибавить запас 3 см с каждой стороны, аккуратно снять с пленки защищающий слой и наклеить.
Или проявите свой художественный талант или фантазию, и получится эксклюзивная вещь. Увидят друзья, знакомые и точно захотят себе что – то подобное – так и рождаются знаменитости и мастера эксклюзива ручной работы!
3.
Для стульев, которые нельзя отреставрировать можно сшить или купить чехлы из плотной ткани
4.
Мастер-класс: Реставрируем стул
Нам потребуется:
краска для дерева в баллончике
Гобилен или флок (по размеру сидушки)
Мебельный степлер
Наждачка
Работа:
Снимаем со стула сиденье. Ошкуриваем наждачкой поверхности. Смахиваем пыль влажной тряпочкой. Наносим из баллончика краску. Освобождаем сиденье от старого чехла. Натягиваем новую ткань на сиденье, подгибаем края и прикрепляем степлером. Закрепляем сидушку на прежнем месте. С новым вас стулом!
Если вы решили проводить реставрацию дома, застелите пол пленкой, чтобы избежать пятен, и обязательно работайте в перчатках, и в респираторе.
