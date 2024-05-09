В этом году исполняется 79 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Девятого мая аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил площадь Победы в Уральске и возложил цветы к Вечному огню. В мероприятии приняли участие ветераны труда, труженики тыла, сотрудники правоохранительных органов, представители интеллигенции, общественные активисты и молодежь.

Собравшиеся возложили цветы, поклонившись героям, сражавшимся за мир. После церемонии возложения цветов Нариман Турегалиев посетил дома ветеранов войны и труда, проживающих в Уральске. Глава региона поздравил Ивана Гапича, Вениамина Скаленко и ветерана тыла Акбая Жайсана с Днем Победы.

Он вручил им поздравительные письма от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

– Каждый казахстанец должен уважать и помнить великий подвиг наших ветеранов. Благодаря вам, нынешнее поколение живет в мире и не знает, что такое война. Забота о ветеранах - наш общий долг. Их поддержка всегда будет в центре внимания государства, - сказал Нариман Турегалиев.

Отметим, что в настоящее время в Западно-Казахстанской области насчитывается 14 ветеранов ВОВ. В этом году, накануне 9 мая, каждому из них была оказана социальная помощь в размере 1,5 миллиона тенге.