Иллюстративное фото из архива "МГ" В области функционируют 507 дошкольных организаций, 60 из которых - частные. По словам акима ЗКО Гали Искалиева, 78,4% от общего количества детей в возрасте от 1 года до 6 лет охвачены местами в детских садах, а дети в возрасте от 3 до 6 лет на 100% обеспечены местами в дошкольных организациях. – Проведенный анализ, в том числе обращений и жалоб родителей на качество дошкольного воспитания и обучения, предоставляемых частными дошкольными организациями, выявил системные проблемы. Во-первых, обеспечение квалифицированными кадрами. Сейчас в частных дошкольных организациях области работают 456 человек, из них базовое дошкольное образование имеют только 247 педагогов. Во-вторых, слабая методологическая обеспеченность. Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных организациях всех видов независимо от формы собственности должен осуществляться согласно требованиям государственного общеобязательного стандарта, типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения. Частные дошкольные организации ограничиваются в своей деятельности присмотром и уходом за детьми. В-третьих, отсутствие подотчетности работы частных дошкольных организаций. Невозможно отследить посещаемость детей в детских садах, в которых размещен государственный заказ, - заявил Гали Искалиев. Для решения этой проблемы глава региона предложил внедрить в частных детсадах биометрическую систему отслеживания посещаемости ребенка. – С привлечением представителей гражданского общества необходимо создать мониторинговые группы для повышения ответственности частных садов за качество предоставляемых услуг. Также необходимо использовать биометрические технологии для автоматизированной фиксации посещения детей частных садов. Во всех регионах страны есть такие случаи, когда госзаказ оплачивается за ребенка, который фактически не посещает садик. Поручаю управлению образования внедрить во все детские сады биометрические технологии. Ребенок приходит в детский сад, прикладывает пальчик и фиксирует свое присутствие. Так мы будем платить за фактически оказанные услуги, а не за те отчеты, которые дают нам дошкольные организации, - отметил аким ЗКО.