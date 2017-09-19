По словам директора ТОО "Юнисерв " Динмухамеда САТБАЕВА, трассу до границы РФ построят в 2018 году. - Стоимость объекта составляет 9 млрд тенге. Из них 4 млрд тенге мы уже освоили. Всего мы должны построить 100 километров до границы с Российской Федерацией, - рассказал Динмухамед САТБАЕВ. Сейчас на объекте ведется устройство нижнего и верхнего слоя дорожного полотна. Со слов подрядчика, единственным минусом в работе стали дожди в начале сезона. - Сейчас погода хорошая стоит. В мае-июне не могли начать работу из-за дождей. Но оставшиеся 11 километров сдадим вовремя - в ноябре, - отметил подрядчик. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поручил вести работу днем и ночью, пока сохраняются благоприятные погодные условия. Между тем, строительство трассы Уральск- Таскала-граница РФ началось в 2015 году и закончится в 2018.