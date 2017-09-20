Дорожный знак расположен по ул.Баймуханова в районе первого участка. Автор фото - автолюбитель под ником @AtrDima - попросил ответственные органы принять меры по приведению в порядок данного пешеходного перехода. - Мне интересно, когда чиновники в акимате при согласовании с ДВД определяют место, где нужно установить пешеходный переход, они сами туда выезжают? Или просто на карте "Гугл" пальцем тыкают «здесь быть переходу» ? - вопрошает возмущенный пользователь. В городском отделе ЖКХ сообщили, что обращение автолюбителя принято к сведению. - После получения соответствующиx разрешений и предписания будет решен вопрос об установке дорожного знака на данном участке, - заверили в отделе.