На сегодняшний день завершено строительство 100 жилых домов в селе Аралтал, полностью проведена вся инфраструктура. Почти 90 семей уже получили ключи от новых домов, и около 70 из них уже отметили новоселье. Нужно отметить, что половина частных домов 3-комнатные площадью 95 квадратных метров, остальные 4-комнатные площадью 105 квадратных метров. Дома газифицированы, проведен водопровод. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ ознакомился с качеством построенных домов, а аткже встретился с новоселами. - Переселение жителей сел Березовка и Бестау находится на контроле у президента страны. Все эти дома построены за счет средств компании КПО б.в. Было уделено особое внимание качеству строительных работ как жилых домов, так и строительству внутрипоселковых дорог. Надеемся, что вы будете поддерживать в чистоте улицы и примите активное участие в озеленении населенного пункта. В свою очередь мы окажем вам всю необходимую поддержку, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также аким области ознакомился с ходом строительных работ двух 9-этажных домов в городе Аксай. Стоит отметить, что при строительстве площадь квартир утверждалась, исходя из расчета не менее 15 квадратных метра на одного человека. Также предусмотрено строительство детской игровой площадки. Для этих целей будет применено широко используемое в Европе мягкое резиновое покрытие. Жителям сел Березовка и Бестау помимо новых домов будет выдана и материальная компенсация. - В июле было завершено строительство нового детского сада на 320 мест. Детский сад обеспечен самым современным оборудованием, мебелью и игрушками. До конца года ожидается окончание строительства школы на 300 мест, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО.