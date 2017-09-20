Незаконная торговля рыбой ценных пород была пресечена сотрудниками водной полиции ДВД Атырауской области 17 сентября. В рамках профилактических рейдовых мероприятий в рамках операции "Бекіре" на набережной р.Урал была задержана местная жительница, продававшая осетрину по 3 тысячи тенге за килограмм. Со слов торговщицы, рыбу она приобрела на рынке "Коктем" у своей знакомой. Общий вес изьятого товара составил 35 кг 500 гр. - Женщина задержана, в отношении нее начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Кроме того, 1 кг осетрины полицейские изъяли у женщины для проведения судебно-биологической и товароведческой экспертизы.