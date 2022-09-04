В регионе открыт единый централизованный счет для помощи пострадавшим в пожаре.  Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура начала расследования Фото: МВД РК Возгорание лесов в Костанайской области началось второго сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы. Изначально тушение осложнялось ветром, жаркой погодой и отсутствием подъездных путей из густой растительности. На месте пожара сразу создали оперативный штаб, на место выехал глава МЧС. По состоянию на 10:00 четвёртого августа, 10 человек пострадали, погиб пенсионер с инвалидностью (он отказался эвакуироваться), уничтожены и повреждены 108 строений. Горят 43 тысячи гектаров. Во всех региональных филиалах партии AMANAT открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших.  
- Как известно, в Аулиекольском районе Костанайской области произошел лесной пожар. Спасатели и все структурные подразделения уже несколько суток борются с огнем. Я поговорил с коллегами из Костанайской области и выразил обеспокоенность жителей нашего региона сложившейся ситуацией. Вместе с тем отметил, что общественность Приуралья готова оказать помощь пострадавшим. Костанайские коллеги рассказали, что поступающие средства собираются на одном счете, создается комиссия из представителей общественности, также будут предоставляться отчет о том, куда были потрачены поступившие средства. Кроме того, как было отмечено в беседе, в настоящее время особой необходимости в продуктах питания и одежде нет, а все необходимое будет обеспечиваться из средств собранного фонда. К сожалению, в период таких чрезвычайных ситуаций появляются и мошенники. Поэтому сообщаю, что для наших земляков, желающих оказать помощь, открыт единый централизованный счет, - написал на своей странице в Facebook аким области Гали Искалиев.
Информация о счете: Kaspi Bank: 4400 4302 8692 1520 +77016357801 Айгуль Т. (Руководитель регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» ЗКО). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  