Девушка заявила, что сама села в машину, хотя на видео кричала, чтобы её выпустили. Водитель "Газели" сбил 7-летнего мальчика в Актюбинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео появилось в социальной сети накануне. Прохожий, слыша крики из машины «выпусти меня», попросил водителя остановить авто и показать, что с девушкой. Однако водитель проигнорировал и пытался убедить прохожего, что всё хорошо. В пресс-службе МВД заявили, что установили участников события. Машину задержали на территории Наурызбайского района Алматы. - В салоне находились четверо, в том числе 28-летняя гражданка А. Она пояснила, что добровольно села в машину своему жениху, за которого, при соблюдении национальных традиций, выходит замуж, - информировали в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.