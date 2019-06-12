Арена «Кибертаг» впервые распахнула свои двери 1 мая. В игру могут играть взрослые и дети от 5 лет. Специально обустроенная площадка-лабиринт со световыми эффектами и звуковым сопровождением позволят вам окунуться в виртуальный мир.Если вы любите командные игры и адреналин — вам придется по вкусу программа, которую предлагает арена Кибертаг. Спортивно-тактические центры - это реальная возможность сменить серые будни на боевой азарт, почувствовать себя героем.Кибертаг абсолютно безопасен, поэтому в неё могут играть даже дети от 5 лет. Лазерный луч не представляет опасности для глаз, а площадка соответствует всем требованиям безопасности детских развлекательных центров. Светящиеся жилеты легкие, но прочные, а застежки можно подогнать под любой рост и фигуру.Игроки делятся на две и более команды, каждая из которых надевает жилеты с разной подсветкой. Участникам выдается оружие. Суть игры – стрелять в соперника до тех пор, пока подсветка его жилета не погаснет. После чего «раненый» игрок должен найти аптечку, активировать свой «иммунитет» и продолжить игру.Во втором зале расположена приставка «Виртуальная реальность», которая также не имеет аналогов в Уральске. С помощью специальных очков человек может погрузиться в виртуальный мир. Популярностью среди посетителей пользуются такие спецэффекты как подводный мир, спортивные игры и «стрелялки».В третьем зале так же расположена приставка XBOX, с помощью которой любой желающий может почувствовать себя великим спортсменом, отработать футбольные финты и приемы.По словам директора арены Бориса Лихачева, главной целью создания подобного центра является пропаганда активного отдыха среди детей и взрослых. – Ни для кого не секрет, что сейчас практически всех детей очень сложно оторвать от компьютеров и смартфонов. Они могут сутками сидеть за мониторами и даже не подозревать о том, что происходит вокруг них. Здесь они могут вдоволь набегаться, пострелять и посмеяться. Живое общение, увлекательная игра и море позитива – все это мы можем предложить жителям Уральска, - рассказал Борис Лихачев.Стоит отметить, что в центре также предусмотрена возможность отпраздновать дни рождения и детские праздники. Для именинников предусмотрены скидки и подарочные сертификаты, которые можно использовать и в последующие дни.По словам жительницы города Жанат Эльдаровой, именно такие центры позволяют взрослым и детям весело и незабываемо провести время. – Мы сегодня с сыном решили посетить арену «Кибертаг». Раньше мы видели подобные заведения в других городах и очень обрадовались, когда услышали, что такой центр открылся и в Уральске. Современных детей мало чем удивишь, ведь батуты, парки им уже не интересны. Поэтому такие заведения очень актуальны сейчас во время летних каникул. Нам с сыном все очень понравилось и теперь мы будем постоянно приходить сюда для того, чтобы весело провести время, - рассказала Жанат Эльдарова. Стоимость игры лазерный пейнтбол: 400 тенге – 15 минут, 800 тенге – 30 минут, 1 час – 1300 тенге, 2 часа – 2200 тенге. Виртуальная реальность: 400 тенге – 15 минут, 800 тенге – 30 минут, 1 час – 1300 тенге, 2 часа – 2200 тенге. Игровая приставка: 300 тенге – 15 минут, 500 тенге – 30 минут, 1 час – 900 тенге, 2 часа – 1500 тенге.