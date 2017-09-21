В перенесенном матче 30 тура Премьер-Лиги уральский «Акжайык» переиграл «Атырау». Встреча прошла в равной борьбе, но все решил один точный удар Юрия Перцуха. Молодой игрок вышел один на один с голкипером “нефтяников” Андреем Пасеченко и перекинул мяч в ворота. Стоит отметить, что в предыдущем матче Юрий Перцух забил единственный мяч “Иртышу” из Павлодара. - Игра была равная, временами мы владели инициативой, временами - соперник. Но одну ошибку совершили мы. Вот и все. Сложный матч как для них, так и для нас. Игра в атаке не получилась, а “Акжайык” смог реализовать свой момент, - отметил главный тренер «Атырау» Сергей Павлов. Главный тренер ФК “Акжайык” заявил, что команда с трудом восстановилась после тяжелой выездной игры в Павлодаре. Стоит отметить, что уральцы впервые победили “Иртыш” за все время преведения чемпионатов Казахстана. - Могу сказать, что наша команда действительно проявила характер. Было очень много тактической борьбы. Мы сказали ребятам, что надо потерпеть и моменты придут, чтобы их реализовать. Все так и получилось. Но нам сейчас нельзя расслабляться, следующая игра уже на носу, - сказал Вахид Масудов. Следующий матч “Акжайык” проведет 24 сентября на стадионе имени Петра Атояна. Нашим соперником станет карагандинский “Шахтер”.