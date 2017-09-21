ДТП произошло поздним вечером 20 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несчастный случай произошел в среду ночью в 23.10 на ул.Амандосова у Аграрно-технического колледжа, расположенного в микрорайоне Привокзальный. Автомобиль марки "Фольксваген Поло" сбил выскочившую на проезжую часть лошадь. В результате столкновения с домашним животным был поврежден и автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prada, ехавший сзади "Фольксвагена". - В настоящее время личность владельца лошади установлена, им является 71-летний житель микрорайона Ардагер. Данные о хозяине домашнего животного переданы владельцам авто, дело будет решаться в гражданском порядке, - сообщила пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. Со слов владельца авто, скорость движения автомобиля не превышала 50 км/час, лошадь резко выскочила на дорогу и водитель не успел притормозить. Тем временем пользователи социальных сетей спешат выразить мнение об инциденте, большинство из них сошлись во мнении, что хозяин должен нести ответственность за своих питомцев. - Сколько раз уже писали про этих лошадей,почему хозяин не среагировал? Разве лошади должны пастись в городе, им там не место. Лошади-существа вольные, степные. Пусть хозяин лошадей теперь возмещает ущерб хозяину авто. Лошадь, конечно, жалко, но эта вина теперь полностью на его хозяине, - пишет  @azheka82  . По словам волонтеров, которые поздней ночью разыскивали ветеринара для пострадавшего в ДТП животного, у лошади открытый перелом ноги. GKyMtf44DGo Ерлан ОМАРОВ Фото и видео с паблика zello_atyrau