Между тем, ЖКХ и акимат г. Уральск на постоянной основе ведут мониторинг нарушений со стороны перевозчиков. Для жалоб и предложений горожане могут обращаться в транспортный отдел по номеру телефона 50-04-02 или же присылать свои фото и видео с нарушениями правил на WhatsApp 8 708 433 15 50.

Справка: Требования, предъявляемые к водителям общественного транспорта. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 74 главы 11 Закона РК «О дорожном движении»: 1.«Право на управление транспортным средствами категорий «С» (транспортное средство, полная масса которых составляет 7,5 тонн и более) и подкатегории «D1» (транспортное средство до 16 посадочных мест не считая место водителя) могут: - лица, достигшие 21-летнего возраста, имеющим стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимся к категории «С1» (транспортное средство, полная масса которых составляет от 3,5 до 7,5 тонн), не менее одного года; 2. Транспортными средствами категории «D» (транспортное средство, имеющей более 16 посадочных мест не считая место водителя): - лица, достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к категории «D1», не менее трех лет. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА Инфографика Александра СОМОВА

Большинство претензий у населения к автобусам, которые ездят на окарины - в микрорайон Жулдыз, поселки Зачаганск и Деркул. 9P1sBras6p0 Со слов жительницы поселка Зачаганск Айнур, она ежедневно ездит на работу на автобусе №7, но сесть в него удается далеко не всегда. - Толпа народу на остановке для нас привычная картина, как и автобусы, которые набиваются до такой степени, что порою двери не закрываются. Многие ездят с детьми в школу в этой давке. Иногда мы просто остаемся дальше стоять на остановке, потому что даже на ступеньках мест уже нет. Интервалы между автобусами огромные, поэтому возникает такая проблема. А в вечернее время этого маршрута просто нет. Вот стоишь на остановке в 8 часов вечера, и ни одна семерка не приедет. Сколько раз жаловались во все ведомства - толку ноль, - возмущается женщина.Такое же мнение и у жительницы 6 микрорайона Данагуль, которая рассказала, что в пятерку попасть с приходом осени просто невозможно. - На конечной остановке наберет людей - битком, а мы потом стоим по полчаса и ждем другой автобус. Студентов очень много с утра, неужели нельзя пустить в часы пик дополнительную технику. Мне на работу к 9.00, я выхожу в 8 часов и не могу зайти в автобус, а если и зашла, то там стоять приходится на одной ноге. Вечно грязные салоны, пыль столбом, рваные замусоленные сидения и кондукторы вечно недовольные жизнью. Когда поднимали стоимость проезда, обещали золотые горы, а в итоге мы просто стали платить на 20 тенге больше. Когда поменяются автобусы, как говорил аким города, когда салоны мыть начнут, и мы перестанем задыхаться пылью? Сейчас грязь на улице начнется и вообще кошмар будет, - заявила девушка.Как выяснилось, в Уральске всего 33 маршрута, которые обслуживают 6 автопарков. На линию ежедневно выходит порядка 500 автобусов, и еще 161 находится в резерве. Однако стоит отметить, что 439 единиц техники находятся в аренде у пассажироперевозчиков. По словам руководителя ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, после повышения тарифа на проезд была разработана программа, по которой пассажироперевозчики будут улучшать качество обслуживания населения. - Программа состоят из пяти этапов. На первом этапе мы автоматизируем контроль за автобусами. Сейчас уже на 334 автобусах установлена система, которая позволяет нам отслеживать, где находится автобус, с какой скоростью он ездит, сошел ли с маршрута раньше времени или нет. Все эти нарушения мы фиксируем. Пока система работает в тестовом режиме, но в скором времени все 500 единиц техники будут подключены к данной программе. Кроме того, уральцы могут со своего смартфона отслеживать, где едет нужный ему автобус с помощью приложения "Инфобас", - пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Мы провели мониторинг всех маршрутов и выявили множество различных нарушений. Все эти недочеты мы показали перевозчикам, так как все было зафиксировано на фото и видео. Были выявлены факты курения водителей в автобусах, у многих нет единой формы, необилечивание пассажиров, грязные салоны и рваные сидения. Также в Уральске до конца года на нескольких больших остановках появятся электронные табло, где будет отражено движение маршрутов в реальном времени. Вторым этапом программы станет переход на элеткронную оплату за проезд. - Мы разговаривали с пассажироперевозчиками, и они согласны отойти от стандартного способа оплаты за проезд. Сейчас мы изучаем практику системы "Онай" и другие способы, которыми пользуются в мире. В скором времени в пилотном режиме в городе заработает оплата проезда с помощью смс-сообщений. Это не значит, что все 100% должны будут платить через телефон. К примеру, у кого-то не оказалось с собой мелочи, то вы сможете произвести оплату через телефон. На каких маршрутах будет действовать эта программа, мы пока не определились, но это точно появится в Уральске в следующем году, - заявил Кайрат Мухамбеткалиев. Третий этап подразумевает под собой развитие транспортной инфраструктуры. В текущем году в Уральске ремонтируют 67 улиц, в 2018 году планируется отремонтировать порядка 40 улиц. Также в этом году начнется строительство правых поворотов. Первый поворот появится на перекрестке улиц Гагарина и Сырыма Датова. В 2018 году они будут построены на перекрестке проспекта Евразия и улицы Айтиева, Шолохова - С. Тюленина и Абулхаир хана - Сырыма Датова. - На 4 этапе мы хотим оптимизировать некоторые маршруты. Так как на сегодняшний день 23 из 33 являются убыточными - 12 дачных и 8 городских. В их число входит 51 автобус, который ездит в поселок Круглоозерное, 53 - в Ветелки, 19, 38 и другие. Общая протяженность маршрутов в городе составляет 1300 километров, то есть на каждый автобус приходится по 37 километров. Это очень большая цифра. Мы планируем создать узловые станции, чтобы сократить длину маршрута. Сейчас мы изучаем различные методики и планируем привлечь специалистов, может, даже из других стран, чтобы и людям было комфортно, и перевозчики не были в минусе, - сообщил руководитель ЖКХ. Последней ступенью в модернизации пассажироперевозок является обновление автопарка, на которое пока нет денег. - Мы совместно с перевозчиками будем искать инвесторов, какие-то альтернативные пути решения для того, чтобы снизить показатель изношенного автотранспорта с 61% до 40%. Конечно, у многих есть действующие кредиты и взять в лизинг новые автобусы они пока не могут. Однако у них есть впереди пять лет, в течение которых автопарк должен быть обновлен. Также мы сейчас будем субсидировать убыточные маршруты, но с тем условием, что перевозчик эти деньги пустит на покупку новой техники, - рассказал Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Что касается безопасности пассажиров, то Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ пояснил, что все должны обязательно брать билеты у кондуктора, чтобы в случае ДТП доказать их присутствие в данном автобусе. - Даже если автобус находится в аренде у автопарка, то ответственность за жизнь пассажиров несет пассажироперевозчик, который нанял его. Горожане должны сохранять билеты до конца поездки и даже в микроавтобусах необходимо их спрашивать. Если автобус попал в ДТП, даже если он не виноват пострадавшие могут попросить возместить им ущерб. Страховая компания все выплатит, - заключил руководитель ЖКХ.В редакцию "МГ" жители города звонят ежедневно с жалобами на пассажирские автобусы. На самые "наболевшие" вопросы про пассажироперевозки корреспонденту "МГ" ответил директор автопарка «УралТехСервис» Александр БАКЛАН.- В предыдущий раз тариф повысился в июне 2013 года. На тот момент, когда тариф увеличили с 50 до 60 тенге, себестоимость составляла 75 тенге. Разница между установленным тарифом и расчетным составляла 15 тенге. В этом году, когда совместно с исполнительным органом и акиматом мы все-таки вышли на тариф 80 тенге, расчетный показатель составил 185 тенге. Если автобусу на 100 километров нужно 30 литров топлива, или смена колес каждые 60-70 тысяч километров, вся эта стоимость суммируется и закладывается в нормативные затраты, из которых потом и рассчитывается тариф. С нас требуют хорошие автобусы, все говорят о комфорте. Наше предприятие обслуживает маршруты №2, № 13, №20, №30Д и два дачных маршрута № 24, №40. Но мы залезли в долги перед поставщиками, набрали запчасти и топливо примерно на 40 миллионов тенге. К тому же с перекрытием и ремонтом дорог за этот месяц, мы только начали получать ту выручку которая соответствовала старому тарифу. То есть мы потеряли своих пассажиров и до сих пор не можем войти в калию. О каких улучшениях или новшестве может идти речь? Если мы образно говоря остались «в разбитом корыте». Вообще при всех наших недостатках и минусах, нужно сказать огромное спасибо нашим водителям, что они работают в таком напряженном графике, за зарплату в 30-40 тысяч тенге.-Мы неоднократно говорили, что у нас есть механизированная мойка, как положено на предприятии пассажирских перевозок. Автобус приехавший с линии обязательно проходит ее. Есть бригада, которая моет автобусы хлорированным раствором, потом проводят полную дезинфекцию салонов. Ежегодно мойка проходит чистку. Старая вода откачивается, утилизируется, потом заливаем свежий хлор и воду.-Нужно начать с того, есть ли у нас в городе чистые улицы? Особенно окраины маршрутов Казах аул, Кендала. Наши водители заезжают в пыль, там не только мойки салона не видно, там пассажиры друг друга не наблюдают. Хотя автобусы выезжают с предприятия совершенно чистыми. Но этот автобус только видят единицы уральцев. Нужно отметить, что мойку проходят еще во время отстоя.- В магистральных и центральных автобусах как №2, №20, №13, то есть в основных маршрутах разрыв интервала в час пик составляет 4-5 минут, куда еще меньше? Автобусы и так на остановках скапливаются в одно время. Зачем увеличивать маршруты, если потом они будут возить воздух. Необходимости в этом нет. Единственное окошко может образовываться, когда снижается техническая готовность автобусов. Много машин стоит на ремонте или ожидает новых запчастей. Соглашусь, бывают прогалы, когда автобусы сходят с линии. Но это одномоментные проблемы при непредвиденных поломках. Когда бывают пробки, люди почему-то начинают жаловаться на нас. Порой нас самих не уведомляют о том, что закрывают улицы на ремонт, не предоставляют схемы объезда. Для нас это тоже немаловажно.- В связи с ремонтом дорог мы все объезжаем окольными путями. В первую очередь страдает резина и пневмоподвески на больших машинах, по ходовой части ощутимо увеличиваются расходы.-ДТП всегда были, но опять все связно с заторами и усложнением дорожной ситуации. У нас в последнее время очень сильно снизилась культура вождения. Очень много открылось автошкол, можно только догадываться, каким образом там выдается водительское удостоверение. Иной раз можно наблюдать страшные картины, как водит сейчас транспорт молодое поколение.- Очень часто нам звонят и говорят, что вот водитель резко затормозил, они ударились о поручень, порвали колготки или куртку к примеру. После жалобы соотвественно штраф водителю, пятно на предприятие. Но никто не разбирается, в связи чем это произошло. Зачастую в объяснительных от водителей указано, что это сделано для того, чтобы не допустить ДТП.- Естественно, мы проводим определенную работу в этом направлении, но наш минус - мы не вправе штрафовать своих работников, для этого есть МПС. При приеме на работу - проводим инструктаж. Но за каждым поставить полицейского не можем. Кроме того, есть информационное табло, где указаны номера: дежурные телефоны предприятия, отдела транспорта и транспортного контроля. По ним можно сообщать информацию такого рода. Тем более у каждого второго есть телефон с камерой, снимайте, и пусть наказывают нарушителей.- Мы начали приобретать собственный автопарк. Очень сложно управлять частным транспортом, потому что у водителя этого автобуса, как правило, свой хозяин, который диктует свои условия. И мало кто реагирует на руководство того предприятия, где работает этот автобус. Он может в любое время приехать на работу, отлучиться от графика, то есть дисциплина и контроль отсутствует. Каждый автобус частный или на балансе предприятия, он должен выезжать на линию только через механика, водитель проходит медообследование.- На данный момент было принято решение объединить перевозчиков в неправительственное объединение юридических лиц «Ассоциация автоперевозчиков Западного Казахстана» для решения общих наболевших вопросов. Будем решать общие задачи. Один из главных вопросов ассоциации - это создание комфортных условий для пассажиров.Как сообщили в управлении административной полиции ДВД ЗКО, на сегодняшний день в 6 предприятиях, обслуживающих городские маршруты, насчитывается 661 единица транспортных средств, из которых 500 единиц ежедневно обслуживают указанные маршруты. - За 8 месяцев нынешнего года на улицах областного центра по вине водителей пассажирских автобусов и микроавтобусов зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых один человек погиб, 14 получили ранения. Только за август на улицах г. Уральска с участием автобусов было зарегистрировано 2 ДТП, - рассказал начальник управления административной полиции ДВД ЗКО Жанбулат ЖАНШИН. - Водителями общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы и такси) на территории области чаще всего допускаются нарушения ПДД, такие как использование за рулем мобильного телефона, нарушения правил маневрирования, превышение скоростного режима, перевозка пассажиров без соответствующего свидетельства. Как отметили в управлении, основными причинами ДТП являются грубые нарушения ПДД РК со стороны водителей общественного транспорта. - В большинстве случаев этому способствует гонка автобусов за количеством пассажиров, поскольку материальная заинтересованность чрезмерно доминирует над их безопасностью. Считаем одним из действенных мер по профилактике ДТП и нарушений ПДД - это создание единого диспетчерского пункта с оснащением всего общественного транспорта GPS навигаторами и функцией контроля маршрута и скорости движения. Принимая во внимание множество маршрутов и количество задействованных в них транспортных средств, обеспечить всесторонний надзор лишь силами дорожно-патрульной полиции не представляется возможным. Поэтому призываем граждан к нулевой терпимости ко всем видам правонарушений и размещение случаев правонарушений в СМИ посредством использования фото-видеофиксации, данное вмешательство внесет определенный вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения, исключением не является даже сделанное пассажиром замечание водителю или же обращение с заявлением к автоперевозчику, - говорит Жаншин. - Согласно нормам административного законодательства РК, одним из поводов и оснований для возбуждения дела об административном правонарушении являются и сообщения в средствах массовой информации. Стоит отметить, что за 8 месяцев правом на управление транспортным средством были лишены 721 водителей, в том числе 3 водителя общественного транспорта.