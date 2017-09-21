Все знают, если понадобились деньги – можно обратиться в банк за кредитом. Но мало кто разбирается в тонкостях и нюансах кредитования: какие бывают виды займов или что делать, когда кредит уже оформлен, а выплачивать его оказалось очень сложно. О самых актуальных вопросах этой темы мы поговорили с директором филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхатом Мусагалиевым.
- Асхат, сегодня отечественные банки предлагают гражданам различные варианты кредитования. Какие из них пользуются особенной популярностью?
- Существуют специальные кредиты, такие как ипотека – заём на приобретение жилья или автокредиты, но наиболее востребованы два вида потребительского кредитования: залоговое и беззалоговое. Клиенты сами выбирают для себя подходящий вариант. Залоговый заём дает возможность взять в долг у банка более крупную сумму и на более длительный срок, чем беззалоговый. К примеру, Банк ВТБ (Казахстан) сегодня выдает кредиты без залога на сумму до 5 000 000 тенге и сроком до 5 лет, а залоговые на сумму до 75 млн тенге в Алматы и Астане и 50 млн тенге в регионах сроком до 10 лет. Данные потребительские займы чаще берут на ремонт, поездки, крупные покупки, обучение, а также на проведение торжеств.
- Вы упомянули ипотеку, как известно один из самых дорогих и длительных видов кредитования, правда ли, что этот вид заимствования труднодоступен большинству граждан Казахстана?
- Ипотека – это продукт с высокими рисками. Вот представьте, банк выдает клиенту очень крупную сумму, на длительный срок – в среднем от 10 до 25 лет. За это время разное может случиться, и если клиент вдруг перестанет платить, возникает серьезный риск невозврата денег, поэтому жилищные займы выдаются под довольно высокий процент вознаграждения. Но сейчас в стране работает государственная программа ипотечного кредитования в части субсидирования ставки вознаграждения по программе «Нурлы жер», с помощью которой граждане могут приобрести новые квартиры на более выгодных условиях: ежемесячный платеж для заемщика снижается на 30-40% по сравнению с рыночными предложениями по ипотеке. Заявку на участие в программе может подать любой казахстанец, при этом ему не придется стоять в очереди, как в ситуации с другими льготными предложениями. Так, в Банке ВТБ (Казахстан) конечная ставка вознаграждения для заемщика в рамках программы «Нурлы жер» составит 10% годовых. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 20 млн тенге, для жителей иных регионов Казахстана – 15 млн тенге. Срок кредитования до 15 лет, срок субсидирования части ставки вознаграждения возмещаемой государством до 10 лет.
- Довольно часто наши соотечественники начинают понимать, что кредит становится тяжелой ношей для семьи уже после того, как они его оформили и использовали деньги. Что бы Вы могли посоветовать в такой ситуации?
- В первую очередь, если у вас возникают серьезные трудности при выплате долга (к примеру, потеря работы или сокращение зарплаты) обратитесь в банк, менеджеры могут предложить Вам вариант реструктуризации долга или предоставят отсрочку по выплатам. Таким способом можно избежать начисления всевозможных штрафов и пеней. Если Ваш уровень дохода не изменился, но Вы осознали, что Вам трудно осуществлять выплаты, можно рефинансировать Ваш долг в другом банке, который предлагает более выгодные условия кредитования. То есть Вы берете новый кредит, чтобы закрыть тот, который у Вас уже был, но при этом сокращаете сумму выплаты. Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает выгодные условия по рефинансированию кредитов других банков. Если Вам больше 22-х лет, и Ваш официальный доход за вычетом всех обязательных отчислении составляет от 60 000 тенге и Вы имеете хорошую кредитную историю – можете обратиться в наш банк с целью рефинансирования кредита на сумму до 5 000 000 тенге, под 17% годовых (ГЭСВ от 24,35%) без предоставления залога. Если у вас появится крупная сумма, вы сможете погасить такой кредит от Банка ВТБ (Казахстан) досрочно, в любое время.
Подробности на сайте http://www.vtb-bank.kz/individuals/kreditovanie/
Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК.
Новости Компаний.