На прениях прокурор для подсудимого Самата НАУРУЗОВА запрашивал 2,5 года колонии поселения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 сентября, в Уральском городском суде под председательством судьи Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ был оглашен приговор в отношении Самата НАУРУЗОВА, который 22 июля сбил насмерть 42-летнюю женщину и ее 21-летнюю дочь, которая осталась жива. - Самат НАУРУЗОВ признан виновным в совершении уголовного правонарушения, согласно статье 345 ч. 3 "Нарушение правил эксплуатации транспортного средства повлекшее смерть человека". Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии минимальной безопасности. Заявленный стороной потерпевших иск удовлетворить частично в размере 8 млн тенге, - зачитала приговор судья. Также Слуканым КАДРАЛИЕВА вынесла частное постановление по поводу фальшивой страховки на автомобиль, на котором Наурузов совершил наезд. Стоит отметить, что сестра погибшей Назгуль УРАЗАЕВА приговором довольна. - Что касается обжалования приговора, то пока не знаю, будем ли мы подавать на апелляцию, но мы приговором довольны, - отметила сестра погибшей. Напомним, трагедия произошла 22 июля в 15.17 по улице Камбар батыра, рядом с рестораном "Альбина". Водитель на автомобиле Huindai Tucson насмерть сбил 42-летнюю Айгуль СУЛЕЙМЕНОВУ, когда та со своей приемной дочерью Сандугаш стояла на обочине дороги в ожидании такси, чтобы ехать в салон красоты. Айгуль от полученных травм скончалась на месте происшествия. У нее остались четверо детей, самому младшему из которых всего полтора года. Как выяснилось, погибшая вместе с семьей приехала в Уральск на свадьбу к родственникам. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА