Бренд AlinEX, входящий в состав Alina Group, продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке профессиональных строительно-отделочных материалов. Суммарные производственные мощности компании позволяют выпускать один мешок продукции каждую секунду. Годового объема выпускаемых шпатлевок, хватит на то, чтобы покрыть пирамиду Хеопса 1 480 раз, а годового объема наливных полов - чтобы выровнять 560 футбольных полей. Ремонт в 7 из 10 квартир казахстанцев сделан с продукцией AlinEX.





Ассортимент AlinEX включает свыше 30 наименований продукции, среди которых: профессиональные шпатлёвки, штукатурки, плиточные клеи, затирки, гидроизоляционные материалы и декоративные решения. Вся продукция разрабатывается с учётом климатических, нормативных и технологических особенностей регионов, и проходит обязательный 5-уровненвый контроль качества в лабораториях собственного Научно-Технического Исследовательского Центра. Все продукты AlinEX делаются из казахстанского сырья казахстанскими специалистами и имеют гарантию качества 20 лет.

Основные конкурентные преимущества самого известного бренда строительно-отделочных материалов в Казахстане — локализация производства, строгий контроль качества и адаптация продуктовых решений под потребности отечественного строительного сектора. Постоянная обратная связь с профессиональным сообществом позволяет AlinEX оперативно совершенствовать продуктовые линейки, сохраняя высокие эксплуатационные характеристики и удобство применения на строительных объектах.

В 2025 году бренд инициировал программу промышленных туров на свои производственные площадки в пяти городах Казахстана, включая Алматы, Актобе, Семей, Тараз и Каратау.

Цель промышленных туров AlinEX — обеспечить максимальную прозрачность технологических процессов, а также повысить уровень доверия со стороны партнёров, специалистов и профильных СМИ.

Все желающие могут совершить виртуальный тур по заводу AlinEX в Алматы по ссылке: https://alina.kz/3d/. А для участия в офлайн-инфотурах необходимо связаться с пресс-службой бренда, где можно получить график мероприятий, условия посещения и необходимую аккредитацию.

Слоган AlinEX — «Только для настоящих профессионалов. Проверено временем» — отражает позицию Бренда, как поставщика решений, соответствующих высоким профессиональным стандартам и требованиям времени.