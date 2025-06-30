Рубли больше покупают, чем продают.

Согласно данным Data Hub, в мае 2025 года обменники в Казахстане снова больше покупали российские рубли, чем продавали — разница составила 35,7 миллиардов тенге.

Это значит, что спрос со стороны клиентов на рубли был низким. Такой результат стал рекордным с начала 2020 года — даже если считать в долларах. Причём уже шесть месяцев подряд обменники больше скупают рубли, чем продают.

Подобное наблюдается впервые с того же 2020 года. Однако всё это время рубль постепенно укрепляется. В мае средний курс был 6,35 тенге за рубль, тогда как в апреле — 6,18 тенге.



В то же время спрос на доллар начал восстанавливаться — в мае он составил 161,5 миллиард тенге. Это в 2,4 раза больше, чем в апреле, но в сравнении с маем прошлого года рост скромный — всего 6%. Курс доллара за месяц почти не изменился и составил 511,77 тенге (на 0,6% ниже, чем в апреле).

Спрос на евро тоже вырос после слабого апреля — с 4,9 до 13,8 миллиардов тенге. Но если сравнивать с маем прошлого года, то наоборот — спад на 22%. Средний курс евро в мае составил 577, 21 тенге.



