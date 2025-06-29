В регионах сохранится дождливая погода.

По данным РГП «Казгидромет», на западе, юге Западно-Казахстанской области пройдут проливные дожди и грозы. Днем + 25 градусов, дождь. Ветер юго-западный до 30 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается облачная погода без осадков. Днем +27, ночью +19. Ветер северо-западный: 28 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Дождь и гроза ожидаются на севере и западе области. Днем +26 градусов, ночью +16 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +20. Ветер юго-восточный: 20 м/с.