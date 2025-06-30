8 июня Руслана Жаксылыкова освободили от должности министра обороны, которую он занимал с января 2022 года. Распоряжением Главы государства Руслан Фатихович назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Об этом сегодня, 30 июня стало известно из Telegram-канала Акорды .

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в Каскелене (Алматинская область). Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева (1987, специальность "Командная тактическая"), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1996, специальность "Командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки"), Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации (2004, специальность "Военная безопасность государства").

Проходил службу в 1987-2006 годы на должностях – от командира взвода до командира соединения. Был замкомандующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2006-2007), первым замкомандующего Внутренними войсками – начальником Главного штаба Внутренних войск МВД РК (2007-2008), командующим Внутренними войсками МВД РК (04.09.2008-01.2013), главнокомандующим Внутренними войсками МВД РК (01.2013-04.2014), главнокомандующим Национальной гвардией РК (04.2014-09.2021), замминистра внутренних дел РК – главнокомандующим Нацгвардией РК (09.2021-19.01.2022).







