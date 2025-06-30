Поезд из Актобе в Астану запустят на летний период

По данным пресс-службы АО «Пассажирские перевозки», назначенный поезд даст возможность пассажирам активно совершать ЖД поездки в сезон отпусков в западный и северный регионы страны.

Поезд будет курсировать в период с 4 июля по 2 сентября 2025 года по следующему расписанию:

Отправление из Актобе: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа.

Прибытие в Астану (Нурлы жол): 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа.

Отправление из Астаны (Нурлы жол): 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа и 1 сентября.

Прибытие в Актобе: 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля, 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа и 2 сентября.

Состав поезда включает 12 вагонов, из них 6 купейных и 6 плацкартных.

Поезд оборудован системой кондиционирования воздуха, всеми необходимыми условиями для перевозки более 500 пассажиров в одном направлении, обеспечивая комфортные условия для поездок на дальние расстояния.

Билеты на дополнительные можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах вокзала. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить бесплатно по номеру call-центра «1433».



