Сейчас на путепроводе в районе Депо, который соединяет улицу Герольда Бельгера с проспектом Абулхаир хана, ведётся ремонт деформационных швов. Однако во время работ выявили, что вместе с изношенностью швов просел асфальт.

— Мы вскрыли все 11 деформационных швов на протяженности 536 метров и выявили, что просел асфальт на 3-4 сантиметра. Только поэтому деформационные швы стали выше, чем дорожное полотно. Это и вызывало массу нареканий от водителей. Основание на который укладывают деформационный шов меняется, после проведём асфальтирование. И, чтобы транспорт плавно переезжал деформационные швы, мы срезали по два метра асфальта возле швов и для выравнивания кладём новое дорожное полотно, — рассказал заведующий сектором ЖКХ ПТ и АД Альберт Бекмухамбетов.

Он дополнил, что они уже установили новый деформационный шов с удлиненными анкерными болтами и регулировочными шайбами. В акимате Уральск пояснили, что это никак не повлияет на запланированные сроки ремонта.

Напомним, 24 июня в отделе ЖКХ Уральска сообщили, что на путепроводе в районе Депо планируют провести текущий ремонт, и данный участок моста временно закроют с 25 июня с 22.00 до 10 июля 2025 года. В связи с этим изменят движение автотранспорта, в том числе пассажирского.

Однако в намеченный день мост закрывать не стали. Как объяснили в акимате Уральска, это связано с тем, что не завершился ремонт самотечного коллектора, расположенного по улице Сергея Тюленина в районе пересечения с проспектом Абулхаир хана. 26 июня путепровод закрыли на ремонт.