23-летний Галымжан БАЙМУХАНОВ доказал в суде, что на момент инцидента являлся сотрудником ТОО "Высотремсторой Альп", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ"   По словам Галымжана БАЙМУХАНОВА, 24 июня административный суд г. Уральск установил, что альпинист работал в компании ТОО "Высотремсторой Альп". - До суда директор говорил, что у нас с ним не было трудовых отношений, только устная договоренность по работе. Но в суде я доказал, что работал в этой компании. Теперь я намерен взыскать с него моральный и материальный ущерб. Какая сумма будет - я пока не знаю, но сейчас уже начал считать все свои расходы на лечение и прочее, - отметил альпинист. Также Галымжан БАЙМУХАНОВ пояснил, что сейчас  является нетрудоспособным и содержать семью не в состоянии. Поэтому это тоже повлияет на сумму иска к работодателю. - После того как с работодателем закончатся суды, я подам в суд на хлебокомбинат, - заявил Баймуханов. Стоит отметить, что после падения Галымжан БАЙМУХАНОВ месяц лежал в больнице, перенес операцию на позвоночник - ему установили титан на позвонки. Сейчас молодой парень может сам передвигаться, но с большим трудом. Напомним, 23-летний промышленный альпинист Галымжан БАЙМУХАНОВ вместе со своей командой приезжал на желаевский КХП, чтобы ознакомиться с объемом работ. После осмотра на 6 этаже он зашел в одну их открытых дверей, подумав, что это раздевалка. Оказалось, что он шагнул в шахту грузового лифта.