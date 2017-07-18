фото из архива МГ Опрос набрал почти 2 тысячи лайков и 400 комментариев. Большинство пользователей сошлись во мнении, что в среднем местному обывателю для жизни в Атырау достаточно 150 тысяч тенге в месяц. Причем в указанную сумму входит досуг, развлечения, тои, садака, проезд, питание и покупка обновок. Люди семейные решили, что 250 тысяч тенге в месяц достаточно для существования 1 небольшой ячейки общества, состоящей из 3-4 человек. Кто-то готов тратить и больше. - Вопрос очень интересный, но обширный. Кто-то один живёт скромно, а кому-то нужно детям образование оплачивать или родителям помогать. Но если считать одну семью... Без отпусков и крупных покупок, то все равно хотя бы 400 тысяч нужно. Чтобы оплатить комуслуги, купить продукты, канцтовары и т.д., а главное - не болеть. Врачи и лекарства - это вообще дорого у нас, - делится одна из местных жительниц. - Для меня с четырьмя детьми эдак 300-350 тысяч должно хватить, если не тратиться по пустякам, то есть экономить на всём, тем более с нашими ценами, - пишет один из пользователей. - 500 000 для семьи из 6 человек, на одну еду - 150.000, ещё комуслуги, одежда, курсы, по идее, много уходит. Можно и в 300 уложиться, но уже без репетиторов, кружков, обновок, - поделился третий пользователь. По подсчетам многих жителей Атырау в среднем неделю на различные нужды приходится тратить от 30.000 до 50 000 тенге. Согласно последним данным Агентства по статистике Республики Казахстан, из всех городов Казахстана наибольшую зарплату получают специалисты нефтегазового сектора, работающие в одном из самых дорогих городов Казахстана - Атырау (1057 долларов США в месяц). Средняя заработная плата в Актау составляет 962 доллара США. На третьей позиции обосновалась столица – Астана (796 долларов США). Замыкают рейтинг Алматы (720 долларов США) и Актобе (500 долларов США).