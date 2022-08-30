Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента полиции ЗКО, сегодня на территории области проводятся внеплановые антитеррористические оперативно-тактические учения с участием заинтересованных государственных органов. - Уважаемые жители и гости г.Уральск уведомляем вас, что проводимые мероприятия являются учебными. Просим вас сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Департамент полиции напоминает, что согласно ст. 443 КоАП РК неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность, - сообщили в полиции.