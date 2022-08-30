Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Актюбинской области на парковке одного из ресторанов задержали 28-летнего повара. При личном досмотре у него нашли восемь свёртков наркотического вещества. Предположительно, это марихуана. Также в ходе обыска в ресторане, на рабочем месте у задержанного обнаружено 15 полиэтиленовых свёртков наркотиков. По месту жительства задержанного изъят пакет, внутри которого находились 33 свёртка. Общий вес изъятых наркотических средств составил более одного килограмма, что относится к особо крупному размеру. Ведётся досудебное расследование по статьям 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» и 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Он водворён в изолятор временного содержания.