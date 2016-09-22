Мы ждём вас по адресу: г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 185/1 тел.: 8(7112)51-25-68, факс 8(7112)51-17-59; г. Аксай ,4 мкр-н., д.23/1, тел.: 8(7113)3-55-88.

В честь своего дня рождения и Дня города 15 сентября компания провела конкурс детских рисунков среди учеников художественной школы имени Сакена Гумарова и музыкальной школы имени Дины Нурпеисовой. Конкурс проходил в два этапа. В первом этапе дети показали свои рисунки, которые приготовили заранее. Во втором этапе дети рисовали мелками на асфальте. Праздник проходил в веселой и торжественной обстановке. На асфальте дети рисовали самые разные рисунки, в которых выразили всю свою фантазию.По завершению конкурсов лучшие работы были отмечены грамотами и призами. Одним из долгожданных для детей сюрпризом был большой и красивый торт с изображением логотипа страховой компании. Все участники и присутствующие на юбилее компании гости остались довольны праздничной программой и поблагодарили организаторов за хорошо проведенное время. К слову, компания по страхованию жизни АО "Казкоммерц –Life" была основана в сентябре 2006 года. На тот момент в компании трудилось порядка двух десятков человек, сегодня – это одна из крупнейших страховых компаний Казахстана, объединяющая более 290 специалистов страховой отрасли, которые трудятся в 16 филиалах и в 9 агентских точках по всей стране.- Одним из важных событий в этом году стало объединение нашей компании с «Дочерней компанией по страхованию жизни БТА Банка «БТА Жизнь», - говорит- Стоит отметить, что наша компания является одной из самых крупных компаний по страхованию жизни в нашей республике по размеру активов и страховых резервов. Компания набирает обороты роста, внедряются новые страховые услуги и продукты, которые по достоинству оценили наши клиенты. По словам Ахметжановой А. Д., большая часть розничных клиентов благодаря услуге «Личный кабинет клиента», которая доступна на сайте компании, имеет возможность проверять состояние личного страхового полиса, следить за графиком оплаты, начислением дивидендов и другой информацией не выходя из дома. - Кроме того, любой посетитель сайта имеет возможность задать интересующий вопрос и получить консультацию у специалиста компании. Также может оставить жалобу или предложение, либо вызвать страхового агента, используя форму обратной связи с нашим консультантом, - отметила директор филиала. Компания по страхованию жизни АО «Казкоммерц –Life» благодарит всех своих клиентов за пользование услугами компании и поздравляет всех жителей и гостей города Уральск с Днём города и желает всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в каждом доме!Лицензия 1.2.16/222/32 от 2.12.2014г. выдана Национальным банком РК. На правах рекламы.