ДВД Атырауской области отказался регистрировать автомобиль, купленный в Беларуси и числившийся угоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

С исковым заявлением в городской суд к ответчику ГУ "ДВД по Атырауской области" с требованием произвести государственную регистрацию автомобиля обратился местный житель. Выяснилось, что в 2013 году в городе Гродно Республики Беларусь истец приобрел машину, снял ее с учета в городской дорожной полиции УВД г. Гродно и пересек границу Республики Казахстан через пост Курмангазинского района Атырауской области с транзитным номером. Однако при обращении в уполномоченный орган для государственной регистрации автотранспорта получил отказ, поскольку автотранспорт числился в угоне. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

- В связи с отсутствием состава преступления производство по уголовному делу прекращено. Решением суда автомобиль возвращен истцу. Суд, изучив материалы дела, обязал ГУ ДВД Атырауской области произвести государственную регистрацию транспортного средства. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Атырауского городского суда.

Ерлан ОМАРОВ