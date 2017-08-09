АО "Жайыктеплоэнерго" выставит на продажу имущество должников в Уральске
Руководство ТЭЦ намерено продавать квартиры и автомобили злостных неплательщиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, сейчас вновь возникла угроза отключения газа и тогда горячей воды в городе вновь не будет.
- На сегодняшний день долг населения составляет 504 млн тенге, который гасить они не собираются. Поэтому мы сейчас готовим иск в суд на реализацию арестованного имущества. У нас есть 30 должников, по которым имеются три и более судебных решений. Их имущество мы с помощью судисполнителей будем выставлять на торги. Из вырученных денег будет погашен долг за тепло и горячую воду, а остальные средства владельцы получат на руки, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ.
Также гендиректор ТЭЦ объяснил, что сейчас в аресте на штраф сточнке находятся 34 автомобиля. Всего было водворено 43 автомобиля и семь владельцев в добровольном порядке погасили свои долги.
- У нас есть два абонента, которые должны за горячую воду и тепло по миллиону тенге. Одна из них не оплачивает счета уже 17 лет. Живет женщина в трехкомнатной квартире. Мы ей говорили продайте квартиру и заплатите за услуги в добровольном порядке, но она отказывается. А в последние несколько лет наши контроллеры просто найти ее не могут, - заявил Мурат Байменов.
Стоит отметить, что долг за газ у АО "ЖТЭ" долг погашен не полностью и растет с каждым днем.
По словам коммерческого директора "Жайыктеплоэнерго" Вячеслава СОЛОДИЛОВА АО "КазТрансГазАймак" не должны привлекать третью сторону в дело о задолженности. Этот вопрос должен решаться в гражданском порядке, чтобы не страдало население.
Стоит отметить, что 9 августа Уральской ТЭЦ вновь отключили газ. С полным списком неплательщиков можно ознакомиться здесь.
Между тем в Уральске началась подготовка к отопительному сезону.
Как рассказал коммерческий директор АО "ЖТЭ" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, на подъездах многоэтажек контроллеры развешивают объявления о том, что жилые дома необходимо подготовить к отопительному сезону.
- В последнее время очень много нареканий со стороны населения на новые общедомовые приборы учета тепла. Жильцы обращаются в КСК, а те в свою очередь говорят, что никакого отношения к счетчикам не имеют и оправляют всех обратно к нам. Большие счета за тепло приходят только из-за того, что подачу тепла никто не регулирует и используют нерационально. Открытые двери, разбитые окна в подъездах, дырявые крыши и прочее влияет на расход тепла. По сути, если подъезд открытый, то отапливается улица, а жильцы потом за это платят, - пояснил Вячеслав СОЛОДИЛОВ.
