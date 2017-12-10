Награда присуждена региону по итогам специализированных выставок в рамках международной выставки ЭКСПО-2017, в частности, по национальным видам спорта. Ее получил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ. В ходе церемонии почётный президент ассоциации национальных видов спорта Кайрат САТЫБЫЛДЫ за вклад в развитие национальных видов спорта наградил акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА нагрудным знаком «Елiмжан». Также в номинациях «Организатор» и «Лучший организатор» был награжден Руслан ТОЛЕГЕН из Атырау. В рамках выставки «ЭКСПО-2017» в рамках дней культуры Атырауской области в столице принимали участие более 800 представителей спорта и культуры. Атырауская область признана лучшей по республике в сфере популяризации национальных видов спорта.Дана РАХМЕТОВА