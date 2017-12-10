Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, материальный ущерб, нанесекнный пожарами, составил свыше 80 млн тенге. От опасных факторов пожара погибли 12 человек, 17 человек получили различные травмы. - Из общего количества пожаров 407 произошли в частном жилом секторе, было уничтожено свыше 2 тысяч тонн сена и грубых кормов. На сельскохозяйственных объектах области зарегистрировано 3 пожара, два из которых произошли на складах сена, фуража, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. На основании действующего законодательства лица, виновные в возникновении пожаров или не выполняющие требования пожарной безопасности несут как административную, так и уголовную ответственность.