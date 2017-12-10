По словам Жаната АСАНТАЕВА, экономический потенциал района в основном представляет отрасль сельского хозяйства. - Наблюдается стабильная динамика роста численности поголовья скота в районе. На сегодняшний день насчитывается более 31 тысячи крупнорогатого скота, рост поголовья составил 103%. Почти в два с половиной раза больше, чем КРС, насчитывается овец и коз, а прирост отмечается на 101%. Также значительно увеличилось количество лошадей, на 115% . Их численность составила более 7 тысяч, - отметил Жанат АСАНТАЕВ. – Динамика роста наблюдается также по численности верблюдов и птицы. Стоит отметить, что особое внимание уделяется развитию племенного животноводства. Между тем жители района развивают предпринимательское дело. - На 1 ноября этого года зарегистрировано 632 субъекта малого бизнеса, число обеспеченных работой данными субъектами - 789 человек. Объем произведенной продукции и оказанных услуг составляет около 2,8 миллиарда тенге, - пояснил аким Каратобинского района. – Стоит отметить, что в районе из 22 населенных пунктов 10 обеспечены питьевой водой, это составляет 78% всех жителей района. Еще 10 населенных пунктов обеспечены не централизованной подачей питьевой воды, в такие села, как Ушагаш и Ушана, вода доставляется. На сегодняшний день ведутся работы по проведению водоснабжения из источника села Каратобе в села Шоптикол, Ушагаш, Соналы, Сулыкол, Ушана. После завершения данных работ 90% населения района будет обеспечено чистой питьевой водой. Кроме того, 28 семей из 8 сельских округов являются участниками программы «Орлеу» - это 133 человека. На реализацию программы в этом году было выделено 3,9 миллиона тенге из республиканского бюджета и 2,6 миллиона из местного.