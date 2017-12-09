По словам водителя пассажирского автобуса №2, он ехал в сторону района Мясокомбинат. - Я высадил людей на остановке "Меховой" и начал набирать скорость, как вдруг на пешеходный переход резко выскочила девушка, - рассказал водитель. - Я ударил ең. Но я пытался уйти от столкновения, поэтому выехал на встречную полосу. Выехав на встречную полосу "двойка" стукнула проезжавший "Фольксваген Пассат", а затем, переехав бордюр, съехала с дороги и оказалась на обочине между арыком и тротуаром. К счастью, пешеход осталась жива. Ее забрала карета скорой помощи. На момент ДТП в автобусе было около 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.