Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Ночью 16 января на автодороге, расположенной Актау-Бейнеу, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не справился с управлением и ТС опрокинулось в кювет. В салоне находились 50 пассажиров.

В результате ДТП четыре человека погибли на месте. По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, сорок два пассажира получили травмы, из них 17 госпитализированы. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водителя водворили в изолятор временного содержания.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования безопасности при перевозке пассажиров.