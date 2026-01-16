Всего ремонту подлежат восемь городских школ.

В 2026 году в Западно-Казахстанской области запланирован масштабный ремонт школ, в том числе в Уральске. Всего работы проведут в 33 учебных заведениях региона. Об этом сообщили в областном управлении образования ЗКО.

Сразу 8 школ отремонтируют в Уральске - это СОШ №23, 7, 13, 3, 6, 32, 35, 22.

Помимо областного центра, ремонт затронет и районы ЗКО. Работы запланированы:

в Акжайыкском районе — 4 школы;

в Байтерекском районе — 4 школы;

в Бокейординском районе — 2 школы;

в Жангалинском районе — 1 школа;

в Сырымском районе — 2 школы;

в Жанибекском районе — 2 школы;

в Казталовском районе — 2 школы;

в Каратобинском районе — 2 школы;

в Таскалинском районе — 3 школы;

в Теректинском районе — 1 школа;

в Шыңғырлауском районе — 1 школа.

Также в список вошло особое областное специализированное учреждение — школа-интернат-колледж «Зерде», где обучаются дети с интеллектуальными нарушениями.

Параллельно в регионе продолжается строительство новых учебных заведений. В ноябре 2025 года за счёт средств компании «ҚПО б.в.» в рамках программы «Социально-инвестиционные проекты» началось строительство семи малокомплектных школ в сельских населённых пунктах области.

Новые школы возводят в Жанибекском, Акжайыкском, Каратобинском, Байтерекском, Сырымском и Таскалинском районах. Вместимость учебных заведений — от 60 до 108 мест. Завершить строительство планируется до июля 2026 года.