Автодорогу республиканского значения закрыли в ЗКО. В ЗКО ожидается гололед По информации службы спасения, 29 января из-за гололеда в ЗКО закрыли автодорогу Самара- Шымкент на участке  393-526 км. Напомним, в ЗКО на 29 января было штормовое предупреждение. В регионе прогнозировали туман и гололёд.