По словам очевидцев, Автомобиль марки "БМВ" ехал по ул. Шолохова в сторону района завода "Омега". По непонятным причинам в районе магазина автозапчастей "Бакыт Жол" водитель врезался в заправочную станцию "Беркут". От удара машина отлетела на несколько десятков метров. На момент аварии в машине находились три человека, всех их забрала карета скорой помощи. Нужно отметить, что спидометр в машине замер на отметке между 150-160 км/час. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил в 04.21. - У 27-летнего мужчины диагностированы сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, политравма. У 31-летнего мужчины также ЗЧМТ и перелом ребер. 26-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Все они были доставлены в Областную многопрофильную больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства. Другие подробности выясняются.