Иллюстративное фото из архива "МГ" День тишины - это день накануне дня голосования, в который законодательством запрещается предвыборная агитация. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной и влечет за собой последствия для кандидата или избирательного объединения, в чьих интересах она проводится. Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до 20.00 часов. Подсчет голосов на избирательных участках будет осуществлен не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК в двухдневный срок (не позднее 11 июня 2019 года). Напомним, с 7 по 12 июня полиция Казахстана перешла на усиленный вариант несения службы. - 9 июня выборы, будут работать патрули почти везде. Будет задействовано более 21 тысячи полицейских. Такие меры всегда проводятся, когда проходят выборы, - пояснил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.