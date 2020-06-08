https://mgorod.kz/projects/nitem/bez-truda-vyrashhivayu-na-svoej-dache-pochti-kilogrammovye-baklazhany-delyus-svoimi-sekretami-opytnye-ogorodniki-ne-dadut-mne-sovrat-baklazhany-yavlyayutsya-odnimi-iz-samyh-kapriznyh-kultur-pri-nep/