Более 10 тысяч заявок на возмещение ущерба подали пострадавшие от паводка в Уральске

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, ПТиАД, в городе уже начался снос дачных домов, которые были повреждены во время весеннего паводка. От горожан поступило более 10 тысяч заявок на возмещение ущерба. В данный момент новые квартиры получили около 800 человек, единственное жилье которых было признано аварийным после наводнения.

Что касается старых строений, то они подлежат сносу. Демонтажом занимаются пять подрядных организаций. На сегодня снесено 27 жилых домов. Земельные участки переходят в собственность государства.