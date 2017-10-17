- Истец мотивировал свои требования тем, что приговором Уральского городского суда ответчик признан виновным и причинил государству ущерб в размере 170 528 400 тенге. Суд установил, что ответчик 15 апреля 2016 года был задержан сотрудниками ДВД по факту пересылки, незаконно хранящихся в своем доме 402 сайгачьих рога, - пояснили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с осужденного в доход государства 170,5 миллиона тенге.Напомним, в 2016 году на железнодорожном вокзале Уральска был задержан мужчина с крупной партией сайгачьих рогов. Сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 402 рога сайги на общую сумму 170 млн тенге. Изъятые рога были помещены в камеры хранения ДВД ЗКО. Однако 9 мая 2017 года вещдоки украли из камеры хранения. Как выяснилось, рога сайгаков являются скоропортящимся продуктом, сотрудниками ДВД ЗКО они были сданы на хранение индивидуальному предпринимателю. С его склада они были похищены. Позже суд приговорил Нургали БАЙТАКОВА к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.