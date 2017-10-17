Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в суд № 2 г. Уральск обратилась областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира с иском о взыскании причиненного ущерба.

- Истец мотивировал свои требования тем, что приговором Уральского городского суда ответчик признан виновным и причинил государству ущерб в размере 170 528 400 тенге. Суд установил, что ответчик 15 апреля 2016 года был задержан сотрудниками ДВД по факту пересылки, незаконно хранящихся в своем доме 402 сайгачьих рога, - пояснили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с осужденного в доход государства 170,5 миллиона тенге.