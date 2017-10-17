Перед турниром Ярослава ШВЕДОВА встретилась и пообщалась с особенными детьми, которые проходят реабилитацию в Центре по поддержке детей с повреждениями головного и спинного мозга ОО "Атырау. Маленькая страна". На встречу с известной спортсменкой приехал 14-летний Махамбет ИСКАРАЕВ, у которого диагностирована опухоль головного мозга, а также 9-летняя Дильназ КАМИЕВА с ДЦП. Ребятам Ярослава подарила ракетки, футболки и мячи с личным автографом, в свою очередь, руководитель центра Ерлан КУМИСКАЛИЕВ предложил теннисистке стать послом данной благотворительной организации, которая существует полностью за свой счет. - Наш центр существует более 5 лет в Атырау, оказывая помощь и поддержку почти 300 детям-инвалидам. Мы хотим, чтобы вы рассказывали о нашей организации, что она есть, что в ней работают добрые люди с большими сердцами, что к нам могут обращаться мамы особенных детей со всего Казахстана и стран СНГ, - обратился к теннисистке Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. По словам спортсменки, официальных благотворительных проектов она лично не ведет, но всегда принимает участие в спонсорских акциях, которые организуются Федерацией тенниса РК. - Мне интересно помогать людям, которые занимаются благотворительностью, а также развивать их начинания в этом деле. Возможно, с данным центром из Атырау у нас наладится сотрудничество. Я обязательно буду информировать людей о том, что такая организация существует, и надеюсь, что еще больше людей заинтересуется в помощи особенным детям и их родителям, - поделилась Ярослава ШВЕДОВА. Как призналась спортсменка, в настоящее время она проходит реабилитацию и восстановление после операции на голеностопный сустав и еще не вставала на корт, а только начинает тренироваться. Последний матч теннисистка провела в мае на Роллан Гарос и надеется продолжить спортивную карьеру уже в следующем сезоне. - Я заморозила свой рейтинг, думаю, когда я вернусь в спорт, у меня будет шанс использовать не текущий рейтинг, а именно "замороженный", очень надеюсь восстановить его и в будущем улучшить, - призналась Ярослава ШВЕДОВА.