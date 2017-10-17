В редакцию "МГ" обратился житель Уральска, который рассказал, что 16 октября после дождя на парковке около магазинов в 6 микрорайоне больше 10 машин провалились в незакрыты. - Я таксую здесь с утра и за весь день вытащил из этой ямы, которую под огромной лужей не видно, около 10 автомобилей. Никаких опознавательных знаков, что в этом месте находится арык - нет. Ладно машины - это железо, а если человек провалится, то точно покалечится. Асфальт на этом участке положен так, что вся вода стекает к магазинам. Дорогу сделали в прошлом году, но почему-то решетки положили не везде, а лишь частями. Почему никто за этим не следит - непонятно, - возмущается житель города Миржан НУРТАЕВ. Стоит отметить, что на этом месте находится и остановка, правда, без остановочного павильона. Здесь останавливаются сразу несколько маршрутов, и люди, также могут провалиться в открытый арык, перешагивая через лужу.