Об этом рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ на брифинге региональной службы коммуникаций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов Мурата БАЙМЕНОВА, на сегодняшний день задолженность АО "Жайыктеплоэнерго" перед газовиками составляет 180 миллионов тенге. - Мы выплачиваем задолженность согласно определенному графику. В летний период услуг теплоснабжения нет, в связи с этим мы ежемесячно выставляем счета нашим потребителям, в том числе и социальным учреждениям.  Если в предыдущие года задолженность составляла порядка 600-700 миллионов тенге, то в этом году сумма втрое сократилась. На сегодняшний день ожидаем средств от наших должников. В городе есть лица, которые с немалой задолженностью все-таки  уклоняются от оплаты. В таких случаях  производится оценка имущества, после чего оно выставляется на реализацию, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. Генеральный директор ЖТЭ отметил, что по городу имеется около 500 квартир, на которые наложен арест за неуплату. - Кроме того, на 53 автомобиля наложен арест, у 227 человек ограничен выезд за территорию республики, у 319 горожан с заработной платы удерживается 50% в счет погашения долга за тепло, - сообщил Мурат БАЙМЕНОВ.