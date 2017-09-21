Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов Мурата БАЙМЕНОВА, на сегодняшний день задолженность АО "Жайыктеплоэнерго" перед газовиками составляет 180 миллионов тенге. - Мы выплачиваем задолженность согласно определенному графику. В летний период услуг теплоснабжения нет, в связи с этим мы ежемесячно выставляем счета нашим потребителям, в том числе и социальным учреждениям. Если в предыдущие года задолженность составляла порядка 600-700 миллионов тенге, то в этом году сумма втрое сократилась. На сегодняшний день ожидаем средств от наших должников. В городе есть лица, которые с немалой задолженностью все-таки уклоняются от оплаты. В таких случаях производится оценка имущества, после чего оно выставляется на реализацию, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. Генеральный директор ЖТЭ отметил, что по городу имеется около 500 квартир, на которые наложен арест за неуплату. - Кроме того, на 53 автомобиля наложен арест, у 227 человек ограничен выезд за территорию республики, у 319 горожан с заработной платы удерживается 50% в счет погашения долга за тепло, - сообщил Мурат БАЙМЕНОВ.