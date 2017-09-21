Всего в базе данных незаконного игрового зала было зарегистрировано 53 человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ivanovo.bezformata.ru Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил представитель ДГД Атырауской области. - Казино вело свою деятельность в самом центре города, его сотрудники собирали конфиденциальные данные на каждого клиента. Это противозаконно, если учитывать тот факт, что казино работало подпольно, - рассказал заместитель руководителя  ДГД Атырауской области Даулет АКЫЛБЕК. По словам спикера, кто именно были клиентами незаконного игорного заведения и какие суммы проигрывали игроки, в интересах следствия не разглашается. В настоящее время службой экономических расследований ДГД начато досудебное расследование по ст.307 ч.1УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Напомним, 13 сентября в самом центре нефтяной столицы была приостановлена деятельность подпольного казино. У организаторов игорного бизнеса изъято свыше 68 тысяч долларов и около 19 миллионов тенге, в списке изъятых вещей оказалась и клиентская база с данными игроков. Всего с начала года по статье "Организация незаконного игорного бизнеса" в производстве находилось 42 досудебных расследований , из которых 37 дел зарегистрированы в ЕРДР оперативным путем. Окончено 37 дел, из которых 35 дел  направлены в суд, где троим осужденным выписаны штрафы на общую сумму свыше 4, 5 млн тенге (от 500 до 2000 МРП); к 17 лицам было применено ограничение свободы со сроком на 1 год с конфискацией имущества добытого преступным путем; к двум лицам применили ограничение свободы со сроком на 1 год. Ерлан ОМАРОВ