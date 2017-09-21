Как рассказал Мурат БАЙМЕНОВ, на 2017-2018 год АО "Жайыктеплоэнерго" было запланировано проведение ремонтных работ на сумму 369 миллионов тенге. - Из-них 208 миллионов тенге были потрачены на проведение ремонтных работ на ТЭЦ. На эти деньги были капитально отремонтированы два энергетических и один водогрейный котлы. На сегодняшний день ТЭЦ на 100% готова к предстоящему отопительному периоду. Проведены испытания, работы по капремонту приняты энергонадзором, - отметил Мурат БАЙМЕНОВ. Кроме того, на ремонт тепловых сетей города был затрачен 161 миллион тенге.