Как рассказал координатор областного штаба гражданской платформы "Аманат" по ЗКО Нурдаулет Айсагалиев, они подготовили промежуточный отчет о работе гражданской платформы "Аманат", которая работает по ЗКО. Всего в штабе насчитывается пять человек, которые работают по пяти основным направлениям. - Первое направление - это готовность, должны быть созданы равные условия для каждого кандидата. Второе - осведомленность, каждый избиратель должен знать свои права, уметь осознанно воспользоваться ими. Третье - это честность, создать национальную сеть независимого наблюдения с захватом каждого участка. Четвертое - диалог, это уважение всех сторон, площадка для дискуссий. Пятым направлением является доверие, равное сотрудничество государства и общества на принципах уважения, - пояснил Нурдаулет Айсагалиев. - Наша платформа должна охватить все эти направления, для этого в состав штаба мы набрали 38 капитанов, которые будут курировать остальных независимых наблюдателей. В начале мая мы участвовали в тренинге, с помощью которого подготовили независимых наблюдателей от лица молодежи, ветеранов труда, а также лидеров общественного мнения. Также с помощью них мы получили знания по международным стандартам проведения выборов. В нашем регионе будет работать 533 избирательных участка, мы хотим охватить все эти участки, чтобы на каждом в день выборов был наш независимый наблюдатель. Всего насчитывается 540 независимых наблюдателей от гражданской платформы "Аманат". Также координатор областного штаба гражданской платформы "Аманат" отметил, что их платформа - это объединения добровольных людей, которые хотят сделать честные и прозрачные выборы. - 48 процентов наблюдателей от платформы составляет молодежь, 7,3% пенсионеры и 45,7 % - это взрослое население. Сейчас нашим штабом были разработаны памятки для и тех кто впервые идет на выборы, - сказал Нурдаулет Айсагалиев.