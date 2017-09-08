Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские Уральска проводят подворовой обход микрорайонов Уральска для выявления наиболее частых нарушений общественного порядка. - В ходе встреч много жалоб высказано в адрес продуктовых магазинов, которые находятся во дворах. Они, по словам горожан, нарушают требования административного законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции, - пояснил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. – Алкоголь распиваются там же, рядом с магазинами. Согласно статье 200 КоАП РК "Реализация алкогольной продукции", лицам в возрасте до 21 года влечет штраф на физических лиц в размере 40 МРП, на субъектов малого предпринимательства – 80 МРП с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности. Всего с начала текущего года выявлено 52 факта, когда алкоголь продавался лицам, не достигшим 21 года. - Большая часть тяжких и особо тяжких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В текущем году за совершение мелкого хулиганства привлечено 2 700 человек, за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и распитие алкогольных напитков - 9500 человек, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН.