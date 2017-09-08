Фото с zello_atyrau Пост-предупреждение был опубликован в автомобильном сообществе zello_atyrau. По словам очевидицы, довольно взрослый мужчина стал плотно прижиматься к одной из школьниц 12-13 лет в достаточно свободной от пассажиров маршрутке. - Стала наблюдать за ним потому, что это показалось мне странным. Вдруг, вижу, как он своими грязными руками трогает школьницу. Я стала кричать на него: "Что ты делаешь, урод", а этот недоумок как ни в чем не бывало продолжил стоять. На следующей остановке я стала выталкивать его из автобуса, но так и не смогла. Он заявил, что выйдет на своей остановке. Автобус тронулся, я начала дальше на него кричать, доехав до остановки ЗАГС, он вышел с автобуса, а я за ним. Хотела сфотографировать, но он побежал, сделала фото, как смогла, - рассказывает очевидица. По словам автора поста, в защиту девочки, к сожалению, вступилась она одна, все пассажиры автобуса, ставшие свидетелями приставания к девочке, не проронили ни слова, даже не сделали замечание мужчине. Это несмотря на то, что в салоне ехали и мужчины. В свою очередь автор поста просит предостеречь родителей школьников от мужчин, ведущих себя неадекватно в общественном транспорте. - Мужчины, будьте мужчинами! Если видите подобные случаи, не молчите, помогите, поддержите. Ведь на месте этих девочек могут быть ваши сестренки, племянницы или дочки. У вас же хватит сил, - возмущается один из подписчиков паблика. - Автор молодец, что обратила внимание и сделала все возможное, что от неё зависит! - прокомментировал другой пользователь. - Когда уже в автобусах установят камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать лица этих моральных уродов, - заявил местный житель. Данный инцидент в ДВД Атырауской области обещали прокомментировать позже.