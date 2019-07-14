Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте госдоходов по Атырауской области рассказали, что выявилась контрабанда в ходе совместного рейда в отделении погранконтроля «Курмангазы». - Контрабанда табачных изделий марки «Milano» - 1695 коробок (847 500 пачек) была выявлена в отделении пограничного контроля «Курмангазы». Незаконный груз в документах значился как «бытовая техника». По данному факту управлением государственных доходов по Курмангазинскому району проведена проверка, результат которого показал нарушение в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе ДГД по Атырауской области Материалы уже переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуальных решений.