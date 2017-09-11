Им стал магистр MBA университета бизнеса и международных исследований Женевы Марат Тусупкалиев. Марат Тусупкалиев помимо степени магистра имеет два высших образования в сферах экономики и менеджмента и разработки нефтяных и газовых месторождений. Трудовую деятельность начал в национальной нефтегазовой компании «Казахойл» в 1998 году в г. Астана, где занимал должность менеджера проекта департамента управления производством, трудился в национальной компании «КазМунайГаз» на должности менеджера департамента по добыче нефти и газа, с 2003 по 2007 год занимал должность директора департамента по продаже нефти и нефтепродуктов в ТОО «Казахтуркмунай» в г. Астана. В 2007 году перешел на государственную службу, заместителем акима Бурлинского района, курировал вопросы развития малого и среднего бизнеса, с 2008 по 2012 год занимал должность заместителя акима г. Уральск где отвечал за эффективное развитие промышленного комплекса города и сферу ЖКХ. С 2012 по 2016 год – аким Бурлинского района, с 2016 по 2017 год заместитель генерального директора ТОО «Альтаис групп». Глава региона подчеркнул большой опыт Марат Тусупкалиева в сфере привлечения инвестиций и нефтегазовом секторе, особо отметив важность стоящих задач перед социально-предпренимательской корпорацией «Атырау», а также дал ряд конкретных поручений касающихся деятельности СПК.